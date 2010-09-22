Навчання - потужний стрес для дитини. Як уникнути неврозу

Не варто думати, що «школа - не робота, хвилюватися нічого». Навчання - це стрес, і психологи відзначають, що половина російських школярів страждають різними формами неврозів. Для розладів нервової системи характерні тривога, неспокій, напруженість і неспокійний сон. Причини: великі навантаження, невідповідність академічним вимогам і хронічне недосипання. Легкий невроз важливо відмітити «у зародку», - поки він не переріс в серйозні психічні розлади. Вам слід бути тактовними з дитиною, прислухатися до її проблем, не перенавантажувати, не перебільшувати значущість шкільних оцінок. Створіть комфортне емоційне середовище дому і стежте за режимом дня. Не варто дозволяти школяру довго «розслаблятися» перед телеекраном або за комп`ютерними іграми, особливо перед сном.

Краще докладіть зусиль, щоб захопити дитину якимсь видом спорту, танцями, підберіть разом таке хобі, яке дозволяло б скидати стрес, задовольняти потребу в спілкуванні, змаганні і попутно зміцнювало б її здоров`я. А також цінуйте і бережіть психологічний спокій вашого чада, і тоді воно покине стіни школи з багажем знань, а не хвороб.

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