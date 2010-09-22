Провали в пам'яті не є частиною нормального старіння

Звичайні процеси старіння організму не є причиною помірної втрати пам`яті, стверджують американські вчені. Навіть помірні зміни у функціях пам`яті, які виявляються на ранніх етапах у літньому або передпохилому віці, насправді можуть служити першими сигналами щодо розвитку слабоумства і зумовлені ушкодженнями мозку, які пов`язані з хворобою Альцгеймера та іншими видами деменції. На думку неврологів, патології в роботі головного мозку мають набагато більший вплив на функції пам`яті в літньому віці, ніж раніше вважалося.

У своєму дослідженні медики проводили щорічне обстеження протягом 13 років серед 350 добровольців. Фахівці докладно розглядали причини ушкоджень мозкових функцій і швидкість зміни пізнавальних здібностей з плином часу. Зазначено, що навіть слабкі, але прогресуючі провали в пам`яті прогнозували серйозні патологічні ураження мозкової системи. Ранні зміни в пам`яті - це ознака негативних процесів у мозку, що вимагає негайної діагностики, підкреслюють клініцисти Rush University.

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