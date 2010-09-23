Картопля: їсти чи відмовитися?

Якщо влітку можна було спокійно відмовитися від цього нашого «другого хліба», то зараз прийшов час про нього пригадати. Страви з картоплі дуже ситні за рахунок високої енергетичної цінності, а значить, про руки і ноги, які мерзнуть, можна забути.

Крім того, бульби багаті різноманітними мікро- і макроелементами, вітамінами, нікотиновою і пантотеновою кислотою, а ще містять особливі регулятори обміну жирів і холестерину. Будь-яка страва з картоплі не обтяжує шлунково-кишковий тракт, навпаки, відбувається нормалізація роботи кишечника за рахунок клітковини і пектину.

Отже, картопля не тільки надовго вгамує голод, але ще і сприятиме вашому схудненню. Найздоровіший варіант – картопля в мундирі, без котлет і кетчупу!

lady.mail.ru