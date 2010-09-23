Лікує срібло - природний антибіотик

Широке поширення при лікуванні ран срібло отримало під час Великої Вітчизняної війни. Срібну воду застосовували при лікуванні свищів і виразок, що утворилися в результаті кісткового туберкульозу та туберкульозу лімфатичних залоз з розпадом і нагноєнням. Результати лікування, як правило, були позитивні: виразки і свищі, що не заживали у деяких хворих кілька років, незважаючи на систематичне лікування кварцом, риб`ячим жиром, маззю Вишневського та іншими препаратами, після застосування срібної води повністю закривалися і загоювалися.

Колоїдне срібло - природний антибіотик, дозволений до застосування в США Федеральною комісією з харчування і медикаментів ще в 1920 році. Співробітник Адміністрації по харчових продуктах і лікарських препаратів (FDA) США Гарольд Девіс в листі від 13.09.1991 року повідомляв, що колоїдне срібло, пройшло апробацію ще в 1938 році.

Містер Річард Л. Девіс, виконавчий директор Інституту срібла, який відстежує технологію виготовлення препаратів зі сріблом у 37 країнах, заявляє: "За чотири роки ми описали 87 способів використання срібла, що мають величезне значення для медицини. І ми бачимо, що срібло може полегшувати страждання і рятувати життя".

Нестача срібла в організмі людини призводить до порушення роботи імунної системи, внаслідок чого частіше виникають застудні, вірусні та інфекційні захворювання.

Колоїдне срібло є безпечним і найпотужнішим для організму людини натуральним антисептиком, переважною більше 700 видів хвороботворних мікроорганізмів, серед яких стафілококи, стрептококи, бактерії дизентерії, черевного тифу тощо.

da100let.dn.ua