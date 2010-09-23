Перцева настоянка - найкращий засіб для росту волосся

Для густоти волосся далеко не завжди треба використовувати дорогі засоби або ходити в салони на «суперпроцедури». «Бабусиних рецептів» ще ніхто не відміняв. Одним з найважливіших компонентів таких рецептів є перцева настоянка. Для росту волосся вона є, мабуть, найкращим засобом.

Ефект перцевий настоянки - простий: спирт, розігріваючи шкіру, розпарювала її. За рахунок стимуляції припливу крові волосяні цибулини отримують більше поживних речовин, які ніби «оживають», знаходять «друге дихання». Волосся починає інтенсивно рости, набуває блиску і сили.

Перцеву настоянку (або настоянку з червоного стручкового перцю) можна купити в аптеці або зробити самому. Беремо 5-6 гострих червоних перців, ріжемо, додаємо в пляшку з горілкою й витримуємо тиждень.

Існує багато рецептів на основі настойки стручкового перцю. Можна просто змішувати її з реп`яховою олією і наносити на шкіру голови пару разів на тиждень.

Є ще один відмінний поживний рецепт. Взяти по одній столовій ложці: перцевої настоянки, коньяку, олії, лимона, меду, додати жовток і добре перемішати. Змішуються ці компоненти не дуже добре, тому потрібно терпіння. Потім робимо маску на шкіру і на волосся, накриваємо поліетиленом, загортаємо голову в рушник і ходимо півгодини. Потім змиваємо шампунем і ... радіємо ефекту.

Інгредієнти з цього рецепта можна варіювати. Деякі додають до нього ще й порошок гірчиці, і кефір...

Не забувайте, що перцева настоянка для росту волосся - засіб дуже гарне, але пекуче. Уважно стежте за тим, щоб під час нанесення і застосування маски суміш випадково не потрапила в очі. Тому ретельно мийте руки. Якщо ви вирішили просто втирати перцеву настоянку в шкіру голови, то краще трохи розвести її водою. Слідкуйте за відчуттями: якщо пече не дуже сильно, то для хорошого ефекту можна не розводити настоянку зовсім.

Маски і втирання можна робити кілька разів на тиждень протягом місяця, але можна і довше.

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