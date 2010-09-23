Павутина – біоматеріал майбутнього

Хірурги-трансплантологи давно мріють про надміцний матеріал, який не відторгався б організмом. Російські учені впевнені, що такий матеріал був давно створений природою, а тому ведуть експерименти з біоматеріалом, ідентичним по своєму складу з павутиною.

Цей матеріал володіє всіма потрібними властивостями, він міцний, еластичний і легкий, крім того нетоксичний для клітин людини. Учені говорять, що якби павуки могли плести павутину завтовшки з олівець, то такою сіткою можна було б зупинити ракету!

Щоб створити диво-матеріал, учені склали комп`ютерну модель послідовності гена, а після синтезували цей фрагмент хімічним шляхом.

Білок, що одержується таким чином, це вже павутина, але перед використанням їй потрібно надати форму. Для того, щоб це зробити, речовину шприцом видавлюють у флакон з етиловим спиртом. Під тиском в спирті білок набуває форми нитки.

Японські учені за допомогою такої павутини вже навчилися лікувати пошкоджені судини. Цікаво те, що процес деградації цієї павутини сумісний з наростанням нової тканини.

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