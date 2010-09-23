Гімнастика у ліжку - результат вже через тиждень

Щоразу після пробудження ви відчуваєте себе не втомленим? А потім протягом дня вас мучить сонливість? Тоді вам допоможе спеціальна гімнастика, яку слід робити щоранку, лежачи у ліжку. Через тиждень ви відчуєте себе молодим і повним сил.

Перша вправа допомагає запобігти ранній появі зморшок, поліпшить зір і кровообіг у скроневій ділянці. Отже, прокинувшись, солодко потягніться і розслабтеся. Потім свої долоні притисніть до вух, великі пальці рук при цьому повинні розташовуватися за вушними раковинами. Тепер почніть рухати руками, здійснюючи легкі погладжуючі рухи, починаючи зверху і до низу обличчя. Таких рухів ви повинні зробити не менше тридцяти.

Друга вправа допомагає впоратися з головними болями і запамороченнями. Вам слід покласти долоню правої руки на лоб, так щоб мізинець знаходився над бровою. Поверх правої долоні розташовують ліву, і починають рухати ними разом по лобі зправа наліво.

Третя вправа сприяє позбавленню від надлишків жиру, усуває застої жовчі і крові, допомагає вилікувати багато захворювань шлунка, кишечника і печінки, а також активізує рух лімфи.

У положенні лежачи на спині починайте активно втягувати живіт, намагаючись максимально «притягти» його до хребта. Слід повторити це двадцять разів. Ви підсилите ефект від вправи, якщо будете повторювати його ще і протягом дня.

Четверта вправа допомагає заспокоїти нервову систему, служить профілактикою багатьох захворювань очей, а також сприяє поліпшенню зору.

Вам необхідно зігнути великі пальці рук і почати масажувати легкими рухами очні яблука. Вправа повторювати п`ятнадцять разів.

П`яте вправу також допомагає позбавитися жирових відкладень, але крім цього під час виконання відбувається масаж внутрішніх органів і залоз внутрішньої секреції.

Вправа виконується лежачи на спині. Різким рухом притягніть зігнуту в коліні ногу до грудей, при цьому намагаючись щоразу доторкнутися до сідниці п`ятою. Після ногу також слід різко випрямити і опустити на ліжко. Необхідно зробити п`ятнадцять повторів.

Шоста вправа сприяє поліпшенню циркуляції крові, м`язи живота набувають пружності, поліпшується перистальтика кишечника. Також вправа готує організм до прийняття їжі, покращує процеси її усмоктування.

На голий живіт покладіть праву долоню, а поверх неї - ліву. Тепер починайте здійснювати кругові рухи по животу за годинниковою стрілкою. Намагайтеся робити цю вправу так, щоб під час неї живіт «ходив» вгору-вниз.

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