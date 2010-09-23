Сушіння рук збільшує кількість мікробів

Дослідники з університету Бредфорда дійшли висновку, що в ряді випадків сушіння рук після миття збільшує кількість мікробів на шкірі. З`ясувалося, що якщо людина під час сушіння електричним приладом тре руки, то кількість бактерій на руках збільшується.

Вчені попросили 14 добровольців вимити і висушити руки різними способами: з використанням паперових рушників і сушаркою для рук. У процесі сушіння учасники дослідження іноді терли руки одну про іншу.

Варто провести однієї долонею по іншій, і кількість мікроорганізмів на поверхні шкіри тут же зростає на 18%. "Велика кількість бактерій виноситься на поверхню з пор шкіри", - пояснила керівник дослідження Ганна Снеллінг.

Найгігієнічнішим способом сушіння виявилося використання паперових рушників кількість мікроорганізмів зменшується вдвічі. У цьому випадку бактерії просто зчищаються з поверхні.

Membrana.ru