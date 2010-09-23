Чим корисна кремнієва вода?
12:11, 23 вересня 2010Зарубіжні новини
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Декілька невеликих шматочків кремнію замінять будь-який фільтр
Як приготувати
Декілька невеликих шматочків кременя можуть легко замінити будь-який домашній фільтр. Покладіть їх на дно скляної банки, залийте звичайною водою і настоюйте 2-3 дні. Камінчик величиною в один кубічний сантиметр може очистити 1 літр води. Камінчики можна використовувати довго, достатньо тільки кожного разу перед застосуванням промивати їх проточною водою.
Цілющі властивості
Кремінь знищує всі хвороботворні бактерії. Активована у такий спосіб вода покращує самопочуття і стан шлунково-кишкового тракту, нормалізує обмін речовин, підвищує опірність організму, допомагає при кровоточивості ясен.
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