Чим корисна кремнієва вода?

Як приготувати

Декілька невеликих шматочків кременя можуть легко замінити будь-який домашній фільтр. Покладіть їх на дно скляної банки, залийте звичайною водою і настоюйте 2-3 дні. Камінчик величиною в один кубічний сантиметр може очистити 1 літр води. Камінчики можна використовувати довго, достатньо тільки кожного разу перед застосуванням промивати їх проточною водою.

Цілющі властивості

Кремінь знищує всі хвороботворні бактерії. Активована у такий спосіб вода покращує самопочуття і стан шлунково-кишкового тракту, нормалізує обмін речовин, підвищує опірність організму, допомагає при кровоточивості ясен.

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