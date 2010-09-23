Велика Британія дає 500 млн на боротьбу з малярією в Африці

Велика Британія ухвалила рішення збільшити розміри своїх асигнувань на боротьбу з малярією в африканських країнах з 150 до 500 млн фунтів стерлінгів. Про це заявив у середу на зустрічі з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном заступник прем`єр-міністра Сполученого Королівства, лідер британських ліберал-демократів Нік Клегг. Ця зустріч відбулася в нью-йоркській штаб-квартирі Організації Об`єднаних Націй.

Малярія відома, як хвороба, що представляє одну з найбільших загроз для життя дітей на нашій планеті. "В Африці від цієї хвороби, причому легкої форми, кожні 45 секунд помирає дитина", - із сумом повідомив Клегг.

Він зауважив, що уряд Великої Британії визнав за необхідне істотно збільшити розміри своїх відрахувань у фонд боротьби з цією хворобою заради досягнення головної мети - домогтися скорочення вдвічі кількості летальних результатів в результаті захворювання малярією в 10 країнах Чорного континенту.

ami-tass.ru