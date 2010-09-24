Стрес прискорює розвиток і прогресію раку грудей

Хронічний стрес - це свого роду "добриво", яке допомагає розвитку та поширенню раку молочної залози, істотно прискорюючи прогресію захворювання, довели дослідники Каліфорнійського університету /США/. Стрес біологічно перепрограмовує клітини імунної системи, які намагаються боротися з раком, навпаки перетворюючи їх не в "солдат" для захисту організму, а буквально "посібників і підбурювачів", говорять онкологи.

Лабораторні досліди на мишах, що зазнавали сильного стресу, показали 30-кратне збільшення сфери дії раку. Стрес служить основним харчуванням для злоякісної пухлини, призводячи до її швидкого зростання. Змінюючи біологію клітин імунної системи, стрес сприяє поширенню захворювання у віддалені органи, де рак набагато важче лікувати. Хронічний стрес доводить до того, що ракові клітини віддаляються від первинної пухлини і колонізує у віддалені органи тіла, кажуть лікарі. Негативні наслідки стресу включають і блокування перепрограмування в нервовій системі імунних клітин, які називаються макрофагами, які сприяють метастази. Коли в організмі виникає онкологічна пухлина, імунна система посилає макрофаги, щоб спробувати відновити ушкодження тканини, заподіяну неконтрольованим зростанням ракових клітин. Стрес перешкоджає цій природній захист організму від раку.

ami-tass.ru