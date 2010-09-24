Несподіваний спосіб для позбавлення від гіпертонії

Колектив дослідників з медичної школи при Квинслендському університеті в Брісбені (Австралія) виявив, що люди з високим кров`яним тиском їдять дуже багато солі. Але як тільки хворі скорочують кількість споживаної солі, кров`яний тиск різко знижується, повідомляє Reuters Health.

Щоб позбавитися гіпертонії, досить зменшити норму солі до 1,15 грама в день. Британські і американські медики рекомендують населенню споживати не більше 6 грамів в день, тоді як Всесвітня організація охорони здоров`я радить з`їдати не більше 5 грамів. Насправді ж жителі розвинених країн щодня вживають 9-12 грамів соли.

До речі, не дивлячись на переконливі доводи дослідників Асоціація виробників солі стверджує, що зниження кількості солі, що вживається, не принесе відчутної користі більшості людей, за винятком людей, страждаючих від високого тиску.

neboley.com.ua