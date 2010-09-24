Вода, насичена марганцем, значно гальмує розвиток дитини

Вода, насичена марганцем, знижує рівень інтелектуального розвитку у дітей. До такого висновку прийшли дослідники з Університету Монреаля і Політехнічної школи після аналізу стану здоров`я 362 дітей у віці від 6 до 13 років. Учені вимірювали їх IQ, а потім кількість марганцю в питній воді і волоссі.

Автор дослідження Маріс Бушар була шокована отриманими результатами. Вона навіть не припускала, наскільки руйнівну дію може мати марганець. Ученим ще належить дізнатися, чи можна звести шкоду марганцю нанівець, якщо він перестане потрапляти в організм дитини. Грант на подібне дослідження вже виділений.

У будинках, де питна вода містила значну кількість марганцю, діти сильно відставали по розумовому розвитку. Учені порадили поставити спеціальні фільтри, щоб не посилювати ситуацію.

newsland.ru