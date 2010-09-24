Що лікує баклажан

Баклажан потрапив до нас у середині XVII століття. Як тільки його не називали - і демьяніком, і Пакистаном, і, звичайно ж, синеньким. Але забарвлення має швидше за все естетичне значення, адже незалежно від кольору баклажани залишаються смачними та корисними і займають гідне місце на наших столах. Вітаміни - на стіл!

Головне достоїнство баклажана - здатність виводити з організму надлишки шкідливого холестерину, саме тому дієтологи радять включати в раціон цей овоч людям, схильним до серцево-судинних захворювань. Баклажани багаті і мінеральними речовинами, перш за все калієм, який нормалізує серцеву діяльність. Крім того, фіолетові плоди містять багато заліза і міді, а значить, благотворно впливають на склад крові і покращують колір обличчя.

А ось великою кількістю вітамінів баклажани похвалитися не можуть. У них присутня і аскорбінова кислота, і вітаміни групи В, і каротин, але, на жаль, в невеликій кількості. Зате баклажани - справжня знахідка для тих, хто хоче схуднути. Велика кількість клітковини плюс низька калорійність роблять баклажани чудовим доповненням до будь-якої дієти. Охочим схуднути варто врахувати тільки одне - баклажани із задоволенням вбирають жир, в якому смажаться, і, звичайно ж, після цього перестають бути дієтичними. Але це зовсім не означає, що смажені баклажани під забороною у тих, хто худне: баклажани будуть вбирати в себе менше олії, якщо нарізані кружечки опустити на 10 хвилин у холодну воду.

Сік баклажана володіє високими бактерицидними властивостями, тому він свого роду «природний антибіотик», який допомагає організму справитися з різними інфекціями. Завдяки цій властивості плоди баклажана здавна використовували, щоб прискорити загоєння ран. Втім, це далеко не єдине застосування баклажана як ліки.

Для лікування гіпертонії порошок з попередньо висушеної шкірки баклажанів, подрібненої у кавомолці, приймають по 1 чайній ложці перед їжею.

Для профілактики захворювань печінки і нирок рекомендують щодня з`їдати хоча б одну столову ложку тушкованих баклажанів.

Зміцнити зуби і ясна допоможе такий рецепт: 1 столову ложку шкірки баклажанів підсушіть в духовці, подрібніть в кофемолці, залийте склянкою окропу і дайте настоятися. Після цього додайте 1 чайну ложку солі та полощіть рот цією сумішшю.

www.sunhome.ru