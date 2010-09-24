Схуднення не позбавить від целюліту

Одна з постійних проблем жінок, що худнуть, – целюліт. Не завжди з відходом зайвих кілограмів вдається так успішно позбавитися горбистої поверхні шкіри у ділянці ніг і сідниць. З`ясувати, кому ж загрожує залишитися з целюлітом після схуднення, узялася група американські фахівців.

Медики провели експеримент, в якому за рахунок використання різних дієт жінкам пропонувалося позбавитися зайвих кілограмів. В середньому учасниці експерименту втрачали близько 13,8 кг. В результаті дослідження було виявлено, що у жінок, що мають до експерименту надмірну вагу, при схудненні практично зник целюліт. Учасниці, що володіють нормальною комплекцією до експерименту, після схуднення так і не змогли позбавитися целюліту, навпаки, після втрати ваги він став яскравіше вираженим на поверхні талії і стегон.

tehno-med.ru