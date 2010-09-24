У Білорусі не вистачає лікарів

У 2010 році в організаціях охорони здоров`я Білорусі не вистачало близько 4,5 тис. лікарів, повідомив заступник начальника управління кадрової політики, закладів освіти і зовнішніх зв`язків Міністерства охорони здоров`я Василь Філонюк.

У 2009 році проблема з браком лікарів була більш гострою - 5,5 тисяч фахівців, а пік припав на 2008 рік. Питання стало вирішуватися, на думку Мінохоронздоров`я, за рахунок збільшення випуску медичних вузів і закріплення фахівців на робочих місцях.

Проблема з браком лікарів повинна бути вирішена вже через два роки, тоді медичні вузи будуть працювати тільки на поповнення "природного убутку фахівців".

У Білорусі також відчувається потреба в середніх медичних кадрах. Досить сприятлива ситуація складається в регіонах. А ось в Мінську не вистачає близько 800 медсестер. Це пояснюється тим, що в Мінську сконцентрована переважна більшість республіканських організацій охорони здоров`я, а також Мінської області. Крім того, в кожній з областей, як правило, по три медичні коледжі, а в Мінську - два, один з яких випускає кадри для всієї країни.

Для вирішення проблеми було значно збільшено прийом у середні спеціальні медичні заклади освіти.

Нагадаємо, у всьому світі потреба в лікарях становить близько 2 млн осіб.

kp.by