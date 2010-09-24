Німецькі підлітки стають усе більш гіперактивними

Гіперкінетичний розлад серед німецьких дітей та підлітків стає усе більш поширеним. Експерти Університету Кельна /Німеччина/ розглянули національні дані про десятки тисяч дітей і школярів за семирічний період. Підраховано, що за цей часовий проміжок показники гіперактивності серед дітей від народження і до 18 років підвищилися на 50% і склали 2,2%. Найбільше зростання випадків поведінкових розладів помічено серед підлітків 15-18 років. Лікарі відзначають, що гіперактивність стала частіше зустрічатися серед дівчаток - рівні захворювання збільшилися на всі 70% у віковій групі від 6 до 18 років, у порівнянні з 53-відсотковому зростанням серед хлопчиків.

Дані показали, що 1,1% німецьких дітей і підлітків 6-18 років із діагностованою гіперактивністю отримують лікування, в основному препаратом метілфенідатом. Ця цифра відповідає 252%-ному збільшенню добових доз виписаного за рецептом ліки в порівнянні з рівнем 2000 року.

ami-tass.ru