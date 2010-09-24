Молодим водіям дають приміряти «п'яні окуляри»

Мінська ДАІ придумала, як боротися з пияцтвом за кермом. Тепер молодим водіям, які тільки що отримали водійські права, після іспиту пропонують сісти за кермо в ... «п`яних окулярах».

Виглядають вони точнісінько як лижні. Тільки ось зображення в них таке, ніби ти випив майже пляшку горілки.

- Спотворене зображення в цих окулярах дорівнює 2 - 3 проміле алкоголю в крові, - розповідає начальник відділення агітації та пропаганди управління ДАІ УВС Олег Тюрін. - Звичайно, в таких окулярах молоді водії їздять на закритих майданчиках разом з інструктором, у якого є запасна педаль гальма.

Новий аксесуар привезли з Німеччини, і поки він в Білорусі в єдиному екземплярі.

- У нетверезому стані водій не може адекватно оцінити відстань до якого-небудь предмета, - розповідають у ДАІ. - Такий ефект і виробляють ці очки завдяки спеціальним лінзам.

До речі, приміряти диво-окуляри дають не тільки новоспеченим водіям, а й тим, хто вже попався п`яним за кермом і чекає на позбавлення прав. Мовляв, подивіться, як ви в такому стані могли оцінити дорожню обстановку.

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