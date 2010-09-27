Кнопки в ліфті - джерело зарази

Експерти попереджають: наступного разу після того, як продетеся в ліфті, можливо, ви захочете помити руки. Річ у тому, що звичайна кнопка в ліфті на своїй поверхні містить майже в 40 разів більше мікробів, ніж сидіння громадського туалету.

Дослідження проводилося в готелях, ресторанах, банках, офісах і аеропортах під керівництвом доктора Ніколаса Мууна з компанії Microban Europe, що виконувала наукову роботу для Університету Арізони в США. Учені знайшли 313 колонієутворюючих одиниць бактерій на одному квадратному сантиметрі кнопки в ліфті. Для порівняння: сантиметр сидіння суспільного туалету містить лише вісім одиниць.

За словами експертів, в число бактерій, що живуть на кнопках, може входити E.coli і інші бактерії, що приводять до харчових отруєнь. Тому після використання ліфта краще мити руки з милом або протирати руки спиртними серветками.