Як врятуватися від офісного остеохондрозу

Щоб не допустити розвитку і подальшого прогресування остеохондрозу, людям, що ведуть малорухливий спосіб життя (співробітникам офісів і іншим представникам «сидячих» професій), обов`язково потрібно приймати заходи профілактики цього захворювання:

не перенавантажувати хребет

частіше міняти положення тіла, особливо при сидінні

остерігатися травм і падінь

спати на напівжорсткому (ортопедичному матраці)

виконувати спеціальну гімнастику, зміцнюючу м`язовий корсет і ін.

А ось декілька рекомендацій, які ви можете виконати прямо зараз:

1. Сидячи в кріслі або на стільці, опустите обидві ноги на підлогу і під час роботи спирайтеся на них;

2. Кожні 15-20 хвилин знайдіть в собі сили встати і пройтися до принтера або кавоварки;

3. Під час сидіння стежите за тим, щоб ваша спина щільно прилягала до спинки крісла. Якщо при цьому ви не дотягуєтеся до клавіатури або погано бачите монітор – підсуньте їх до себе;

4. Удома, перед телевізором, не лежіть довго в одній позі – прагніть почастіше міняти положення тіла і робити п`ятихвилинні паузи, щоб встати і походити, якщо дивитеся довгий фільм;

5. Використовуйте лікарські препарати для лікування і профілактики : наприклад, зовнішні хондропротектори (після консультації з фахівцем).

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