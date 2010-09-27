Як врятуватися від офісного остеохондрозу
Можете виконати прямо зараз
Щоб не допустити розвитку і подальшого прогресування остеохондрозу, людям, що ведуть малорухливий спосіб життя (співробітникам офісів і іншим представникам «сидячих» професій), обов`язково потрібно приймати заходи профілактики цього захворювання:
не перенавантажувати хребет
частіше міняти положення тіла, особливо при сидінні
остерігатися травм і падінь
спати на напівжорсткому (ортопедичному матраці)
виконувати спеціальну гімнастику, зміцнюючу м`язовий корсет і ін.
А ось декілька рекомендацій, які ви можете виконати прямо зараз:
1. Сидячи в кріслі або на стільці, опустите обидві ноги на підлогу і під час роботи спирайтеся на них;
2. Кожні 15-20 хвилин знайдіть в собі сили встати і пройтися до принтера або кавоварки;
3. Під час сидіння стежите за тим, щоб ваша спина щільно прилягала до спинки крісла. Якщо при цьому ви не дотягуєтеся до клавіатури або погано бачите монітор – підсуньте їх до себе;
4. Удома, перед телевізором, не лежіть довго в одній позі – прагніть почастіше міняти положення тіла і робити п`ятихвилинні паузи, щоб встати і походити, якщо дивитеся довгий фільм;
5. Використовуйте лікарські препарати для лікування і профілактики : наприклад, зовнішні хондропротектори (після консультації з фахівцем).