На Тибеті - випадки захворювання чуми

Легенева чума виявлена у п`яти пацієнтів в Тибетському автономному районі КНР. Один хворий помер.

Усі п`ять випадків захворювання виявлені у селі Латок округу Ньянгчі, повідомило Міністерство охорони здоров`я КНР. Перший хворий був зареєстрований 23 вересня, він помер від гострої легеневої інфекції. В даний час один з інфікованих перебуває у критичному стані, ще троє - у стабільному, йдеться в повідомленні міністерства. У район спалаху захворювання направлені фахівці-епідеміологи.

Легенева чума - одна з форм чуми, що характеризується високим рівнем смертності. Хвороба супроводжується високою температурою, головним болем і слабкістю.

ami-tass.ru