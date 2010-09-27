Кава вагітним шкідлива

Надмірне захоплення кави під час вагітності погано позначиться на новонародженому.

Дослідники з Нідерландів дійшли висновку, що шість чашок кави на день під час вагітності погано впливають на утробний розвиток плоду. Також можливі передчасні пологи і поява на світ немовляти з низькою вагою.

У ході дослідження велися спостереження за 7 тисячами вагітних аж до пологів. Жінки вели щоденник, відзначаючи кількість випитого чаю та кави. Стан плоду регулярно відстежувався за допомогою ультразвукового дослідження.

Більшість любительок кави народили дітей з вагою нижчою за норму.

Медики рекомендують вагітним не більше однієї чашки чаю або кави щодня.

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