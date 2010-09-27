Банальні застуди можуть зумовити у дитини ожиріння

Існує теорія, яку підтримують чимало вчених, згідно з якою у багатьох випадках ожиріння - це хвороба, що має вірусну природу. Нові підтвердження цієї досить сміливої гіпотези отримали американські дослідники - на їхню думку, деякі аденовіруси, що вражають дітей і викликають у них гострі респіраторні вірусні інфекції і нагадують грип, здатні також провокувати надалі появу надмірної ваги і ожиріння.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (University of California in San Diego) обстежили 124 дітей і підлітків у віці від 8 до 18 років, щоб з`ясувати, хто з них має антитіла до аденовірусу 36 (AD36). Це один з декількох десятків штамів аденовірусу, які вражають людину і викликають в організмі цілий ряд респіраторних, шлунково-кишкових та інших інфекцій. AD36 сьогодні є єдиним людським аденовирусом, який пов`язують з ожирінням.

Результати наукової роботи свідчать про те, що AD36-позитивні діти (що мають антитіла до вірусу AD36) в середньому важили майже на 22 кг більше, ніж ті, у кого антитіл до вірусу виявлено не було. Всередині групи учасників експерименту з встановленим наявністю надмірної ваги ті, у кого були ознаки активної інфекції, викликаної AD36, важили на 16 кг більше здорових однолітків, які не мали в крові антитіл до AD36. На думку дослідників, наявність зайвої ваги в дитячому віці значно збільшує ризик виникнення в майбутньому таких проблем, як серцеві захворювання, хвороби печінки та цукровий діабет.

«Саморегуляція маси тіла, надмірна вага і його поява - явища набагато складніші, ніж прийнято вважати, і дані нашого дослідження підтверджують той факт, що аденовірусні інфекції можуть також бути однією з причин ожиріння», - пише професор Джеффрі Швіммер (Jeffrey B. Schwimmer ), один із співавторів наукової роботи.

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