Як правильно вибрати спосіб очищення води

Екологічно чиста вода це запорука нашого здоров`я і краси. Всі ми знаємо цю просту істину, проте все ж, який фільтр для води краще? Однозначно відповісти на це питання не зможе навіть найкваліфікованіший лікар, оскільки підбір правильного хімічного складу питної води залежить від регіону проживання, екологічних умов і звичайно індивідуального стану здоров`я кожного. Якщо ви зіткнулися з проблемою вибору і купівлі фільтрів для очищення води, пошукайте інформацію в інтернеті, порадьтеся з друзями, і нарешті, почитайте відгуки про фільтри для очищення води на тематичних форумах. І все ж існують загальні принципи та правила підбору фільтра для питної води, але про все по порядку.

Існують принципово різні способи очистити воду в залежності від обсягів необхідної води. Так при необхідності фільтрації невеликої кількості води для чаю або приготування супу можна використовувати фільтр для води - глек. Принцип його дії досить простий: ви наливаєте певну кількість води, найчастіше в межах одного літра, яка пропускається через вугільний фільтр. У нижньому контейнері глечика відціджується вже чиста вода. Однак, до недолік такого фільтра - порівняно тривалий процес очищення, в тому випадку, якщо чайник треба прокип`ятити терміново, доведеться спершу дочекатися завершення процесу фільтрації, та й отримати великий обсяг води не вийде, оскільки середня місткість такого фільтра в середньому не перевищує 2 літрів.

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