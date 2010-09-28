Суворе виховання шкодить дитячій психіці - психологи

Суворе і жорстоке батьківське виховання порушує емоційний розвиток дитини і загрожує в майбутньому розвитком тривожних розладів, соціальних фобій і нападів паніки, переконані канадські психотерапевти Університету Монреаля. Жорстка дисципліна в сім`ї, фізичні покарання і психологічний тиск на дитину роблять сильний негативний вплив на дитячу свідомість. Фахівці прийшли до таких висновків після вивчення, яким чином анатомія і фізіологія мозку залежать від виховання в дитинстві.

В огляді взяли участь 120 підлітків у віці від 12 до 17 років. Медики провели сканування їх мозку за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії та співвіднесли результати з симптомами страху і тривоги через суворе виховання у сім`ї. Виявилося, що дві спеціалізовані структури в мозку, мигдалина і передня конгулятивна кора, утворюють нейронні ланцюги страху і відіграють роль посередника в неспокої через жорстоке і вимогливе поводження батьків. Лікарі стверджують, що такі методи виховання шкідливі для дитячої психіки і з віком переходять у хронічні форми тривоги та інших нервових розладів.

ami-tass.ru