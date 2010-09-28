Міністри ЄС так і не знайшли рішення по ГМ-продуктах

Міністри з питань сільського господарства і рибальства ЄС на сьогоднішньому засіданні у Брюсселі так і не змогли домовитися з приводу права на заборону вирощувати генетично-модифіковане продовольство.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, враховуючи тривалу відсутність консенсусу серед країн-членів з приводу доступу на ринки ГМ-продукції, Єврокомісія виступила із пропозицією передати право країнам - членам ЄС самостійно забороняти вирощувати ГМ-рослини на усій їх території або на її частині, зберігши при цьому загальноєвропейське право на вільне переміщення ГМ-продукції, що повністю відповідало б вимогам Світової організації торгівлі.

Проти пропозиції Єврокомісії передусім виступили Італія і Франція.

«Італія не підтримує пропозицію... Кожен для себе підірве таким чином основи Загальної сільськогосподарської політики ЄС», - заявив із цього приводу міністр сільського господарства Італії Джанкарло ГАЛАН.

“Франція хоче спільного рішення”, - підтримав його французький колега Брюно ЛЕМЕР.

Великобританія та Іспанія також виступили проти перекладення Єврокомісією відповідальності на країни-члени ЄС.

На сьогодні вирощування ГМ-рослин в Європі залишається досить обмеженим. При цьому, в 6 країнах - членах ЄС заборонено вирощувати ГМ-кукурудзу Mon 810 – у Австрії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині й Люксембурзі. У Польщі заборонено вирощувати будь-яку ГМ-продукцію.

У 2009 році в усьому світі ГМ-рослини вирощувалися на 134 млн га, при цьому в країнах-членах ЄС ГМ-модифікована кукурудза Mon 810 вирощувалася лише на 95 тис. га, що на 11,2% менше, ніж у 2008 році, коли ГМ-кукурудза вирощувалася на площі 107 тис. га.