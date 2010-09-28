Вітамін С відповідає за настрій

Канадські учені виявили, що С швидко покращує емоційний стан пацієнтів. Найдивовижніше, що використовуваний повсюдно "покращувач настрою", вітамін D, на настрій ніяк не впливає.

Виявилось, що введення вітаміну С значно знижує ризик серйозних психологічних проблем, а відсутність впливу на настрій при застосуванні вітаміну D свідчить про те, що це дійсний біологічний ефект, а не дія плацебо.

Це начебто просте, але виключно важливе відкриття допоможе відповісти на безліч питань, що стосуються стану хворого, а також дає просту можливість уникнути багатьох неприємних наслідків.

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