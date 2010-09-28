Як лікувати біль дотиком

Вчені переконані, що больові відчуття зменшуються, якщо доторкнутися до місця, яке болить.

Дотиком можна лікувати себе Британські вчені дійшли висновку, що больові відчуття зменшуються, якщо доторкнутися до місця, яке болить.

У ході дослідження вчені провели експеримент, в якому брали участь добровольці, що погодилися на застосування ефекту, відомого в науковому співтоваристві, як термічна ілюзія опіку. У ході експерименту учасники занурювали вказівний і безіменний пальці руки в теплу воду, а середній палець тієї ж руки - в холодну.

При цьому людина починала оманливо відчувати сильне печіння в ділянці середнього пальця. Як пояснюють дослідники, це викликано реакцією нервової системи людини на подразник. Потім учасники експерименту торкалися безіменним, вказівним та середнім пальцем однієї руки до тих же пальців іншої.

В кінці експерименту всі учасники підтвердили, що відчуття печіння в середньому пальці зменшилося. На підставі цих даних фахівці визначили, що больова інтенсивність зменшується в середньому на 64%.

Проте вчені відзначають, що коли до хворого місця торкалася інша людина, біль не зменшувався.

Нагадаємо, раніше американські психологи з`ясували, що жінки довше, сильніше і частіше страждають від больових відчуттів, ніж чоловіки.

tsn.ua