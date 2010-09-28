Топ-10 продуктів-антидепресантів

1. ЧОРНИЙ ШОКОЛАД. У зернах какао міститься фенилетиламін, який «примушує» організм виробляти гормон щастя ендорфін. Крім того, шоколад — лідер за вмістом теоброміну, який також є антидепресантом. А ще в кокаобобах є магній, який зміцнює нервову систему.

2. БАНАНИ. Лідери за вмістом алкалоїду хармана, який викликає захоплення і ейфорію. Окрім цього, в них багато вітаміну В6, він заспокоює нервову систему.

3 СИРИ. Амінокислоти, тирамін і триктамин регулюють синтез ендорфінів. Особливо багатий ними рокфор.

4. ЛОСОСЬ. Він багатий омега-3-жирними кислотами, які позбавлять вас від депресії, пригнічуючи виробництво адреналіну і кортизолу, гормонів стресу і тривоги.

5. МИГДАЛЬ. Джерело магнію і вітаміну В2, які провокують вироблення серотоніну. Значить, про депресії і поганий настрій можна забути.

6. МОРСЬКА КАПУСТА. Крім йоду, вона багата пантотеновою кислотою, яка відповідає за нормальну роботу надниркових, що виробляють адреналін. Більше капусти —меньше стресу.

7. ВІВСЯНКА. Це джерело тіаміну і магнію, означає, що її любителям не страшні перепади настрою і депресія.

8. ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ. Містить капсацин — речовина, яка підвищує тонус організму і допомагає боротися із стресами.

9. НАСІННЯЧКО. Джерело фолієвої кислоти, яка підтримує в нормі нервову систему. Та і сам процес лузання насіннячок перед телевізором — хороший метод релаксації.

10. М`ЯСО. Індичка — джерело пантотенової кислоти, яка бере участь у виробленні антистресових гормонів. У це м`ясо також входить амінокислота фенилаланин. Ця речовина перетвориться в гормон допамін, який піднімає настрій і запобігає розвитку депресії. Баранина і кролятина насичена калієм і магнієм, які благотворно впливають на нервову систему.