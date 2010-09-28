Плавання краще за все допомагає скинути зайву вагу

Плавання вважається 1-м з найбільш продуктивних і нормальних способів скинути зайву вагу.

Вам зовсім не обов`язково мучити організм голодовками, дієтами, і іншими способами. Цілком досить просто записатися в басейн, і відвідувати його не рідше за 2-3 рази в тиждень.

Ви, напевно, помічали, що вже після декількох днів, проведених на морі, Ваша вага зменшилася? І що після того, як поплескались, хочеться їсти?

Звичайно, плавання істотно спалює калорії, але якщо потім добре наїстися, то позитивного результату не буде.

Чому плавання знижує вагу?

У даному виді фізичного навантаження працюють всі м`язи тіла, в іншому, як і в майже всіх інших вправах. Проте у воді ми витрачаємо більше енергії тому, що ми чинимо опір воді, а її щільність як відомо більша щільності повітря. Крім зменшення ваги, плавання робить великий вплив на формування нормальної постави, підтримує серце, легені.

Плавання - прекрасний водний масаж, в процесі якого жир спалюється рівномірно по всьому тілу, і, втрачаючи вагу, шкіра не обвисає, оскільки схуднення відбувається в один і той же час з вправами.

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