У Замбії страйкують медпрацівники

Медичні працівники Замбії не змогли добитися в переговорах з урядом поліпшення умов праці і оголосили про страйк, повідомляє російська служба "Бі-бі-сі".

За словами голови Асоціації державних лікарів Замбії, незважаючи на зусилля влади знайти вихід із ситуації, що склалася, підсумки останніх переговорів не принесли бажаних результатів.

Про конкретні вимоги замбійських медиків не повідомляється.

glavred.info