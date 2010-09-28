Які кімнатні рослини можуть нашкодити

У період цвітіння деяких кімнатних рослин: гіацинтів, вербени, герані, левкоїв, нарцисів, лілій і деяких інших квітів виділяється така велика кількість пахучих ефірних олій, що вони можуть викликати головні болі, блювоту. Букети з цих квітів краще робити невеликі, а на ніч зовсім виносити їх з кімнати.

Приміщення, де знаходяться запашні квіти, слід частіше провітрювати.

Будьте обережні з олеандром - сок його листя, стебел і навіть квіток отруйний. Тому треба уважно стежити, щоб він не потрапив в очі, на слизисту оболонку рота і на руки, особливо якщо на шкірі є подряпини і садно. Після догляду за ним слід ретельно вимити руки з милом.

Квіти і листя примули можуть викликати кропив`янку і екзему на шкірі людини, схильної до алергічних реакцій, якщо вона торкається руками до рослини. А іноді алергію викликає навіть запах квітучої примули. Таким людям розводити її вдома не рекомендується. Після догляду за примулою також слід вимити руки з милом.

Від колючок кактусів на шкірі нерідко з`являються хворобливі роздратування і навіть тривалі нариви. Тому, доглядаючи за кактусами, краще надягати шкіряні рукавички.

Якщо у вас маленькі діти, не тримайте в будинку олеандри, примули, кактуси, ейфорбії.

Проте шкода від кімнатних рослин - досить рідкісне явище. У переважній же більшості кімнатні рослини для людини корисні.

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