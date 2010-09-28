Склянка молока в день допоможе схуднути

Експерти з Університету Бен-Гуріона вважають, що молоко є ефективним засобом боротьби із зайвою вагою. У дослідженні взяли участь 300 повних і схильних до ожиріння добровольців у віці 40-65 років, які щодня випивали по склянці (близько 160 мл) молока.

Аналіз наявних даних показав, що в середньому учасники експерименту скидали по 4,5 кг протягом 6 місяців.

Один з авторів дослідження, професор Даніт Шахар, у своїй статті, опублікованій на сторінках наукового видання American Journal of Clinical Nutrition, розповів: "Отримані нами результати говорять про те, що молоко являє собою багате джерело кальцію і вітаміну D, які призводять до зниження маси тіла.

Більше того, у склянці знежиреного молока міститься всього лише 80 калорій. До речі кажучи, вітамін D здатний захистити від розвитку діабету, гіпертонії, серцево-судинних захворювань і раку ".

Мhealth.ru