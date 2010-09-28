У Нью-Йорку встановили "годинник материнської смертності"

У центральній частині Нью-Йорку на Таймс-сквер правозахисна організація Amnesty International встановила табло, на якому йдуть так звані "години материнської смертності".

Як повідомляє джерело, кожні 90 секунд годинник повідомляє, що у світі при пологах померла ще одна жінка. Дана акція покликана привернути увагу до материнської смертності і проблем охорони здоров`я в бідних країнах світу.

Раніше повідомлялося, що в 2007 році США пережили рекордний сплеск народжуваності: у країні народилося більше дітей, ніж будь-коли в американській історії. За інформацією Національного центру медичної статистики, в 2007 році в США народилися понад 4,3 мільйона дітей. Цей показник перевищує рівень, досягнутий на піку бебі-буму в 1957 році.

news.open.by