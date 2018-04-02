Осінню тугу проженуть сир, поробки і обійми

Ось і настала осінь зі своїми похмурими днинками і на душі чогось стало тужливо і сумно. Якщо вам ці відчуття знайомі, отже, ви стали жертвою сезонної осінньої депресії. Наше тіло починає перебудовуватися на новий сезон. Світловий день стає коротшим і нашому організму не вистачає сонячного тепла. У відповідь на це організм починає посилено синтезувати гормон меланін, який і провокує депресивні стани. Але все це теорія і хімія, а допомогти організму впоратися з депресією може практикуючий психолог. Тому ми попросили психологів і психотерапевтів поділитися з нашими читачами власним досвідом і розповісти про те, що вони роблять, коли на них обрушується осіння депресія. «СУМУЮ І УБЛАЖАЮ СВОЄ ТІЛО»

Наталія Галіцина, перинатальний психолог центру «Світ гармонії»:

— Коли я відчуваю, що депресія підкралася до мене впритул, насамперед дозволяю собі виплакатися гарненько і грунтовно посумувати. Плач допомагає впоратися із стресом, що викликав поганий настрій, а із сльозами виводяться стресові гормони і починають виділятися ендорфіни (гормони щастя і радості). Окрім цього, плач — своєрідна «дихальна гімнастика», яка дозволяє зняти напругу. Смуток хороший тим, що допомагає відпустити в минуле те, що заважає жити і що ми посилено ховали в собі. Тому серйозно попечалитися буває дуже корисно. Вранці я обов`язково посміхаюся своєму віддзеркаленню, яким би «жахливим» воно мені не здавалося. Мінімум — 5 хвилин. Нашому організму все одно, що усмішка нещира: ученими доведено, що вираз обличчя людини прямо проектується на її емоції.

Після цього ритуалу я починаю себе «ублажати» — приносити собі задоволення засобами, які доступні. Це може бути смачна їжа, пиття, самомасаж ніг або вух з приємною ароматичною олією, танці або улюблений фільм. Потім я пробую себе розважити якоюсь новою і цікавою справою: наприклад, освоюю ази ікебани, малюю мандали або майструю табурети. Коли процес закінчений, себе треба похвалити і знайти своєму творінню практичне застосування. Мандалу я вішаю на стіні і щодня медитую, дозволяючи їй привертати потрібні енергії (які я в неї вкладала), ікебану можна подарувати мамі, а на табурет стати і голосно заспівати улюблений хіт.

«СТАЮ МЮНХГАУЗЕНОМ І ШАРУДЖУ ЛИСТЯМ»

Вікторія Большакова, практичний психолог, гештальт-терапевт клініки «Неомед»:

— Мені допомагає генеральне прибирання в квартирі під гучну і веселу музику. Це дозволяє упорядкувати відчуття і думки, як і речі навколо мене. Також дуже добре рятує від непотрібних думок консервація літнього урожаю. Я прагну бути педантичною в питаннях харчування: «війна війною (тобто депресія депресією), а обід — за розкладом». Проте більше стежу за якістю їжі, включаю в раціон більше фруктів веселих кольорів (оранжевого, жовтого, зеленого) і регулярно п`ю соки фреш. Коли я відчуваю себе «найнещаснішою», прагну перемкнути увагу на іншу людину (члена сім`ї або друга), якому у цей момент потрібна допомога і спілкування. Обов`язково гуляю перед сном.

А ще в моменти депресії я завжди стаю бароном Мюнхгаузеном. Пам`ятайте: «Кожен ранок в 10.00 розгін хмар»? Вигадайте собі ритуал, який ви пророблятимете кожен ранок, щоб підняти собі настрій.

«ВЛАШТОВУЮ ДЕНЬ МОВЧАННЯ»

Тетяна Дугельна, психолог-психотерапевт, засновник Центру психології сім`ї «Лелека»:

— Якщо я відчуваю, що на мене накотила депресія, я дозволяю собі «День мовчання». Говорю всім: «Так, у мене депресія», закриваюся у себе в кімнаті, одягаюся у все червоне, ховаюся червоною ковдрою, беру рівно дві пачки «Пташиного молока» — ні більше, ні менше — і цілий день знаходжуся в горизонтальному положенні. При цьому ніякого телевізора, книг, телефону. Максимум приємна музика. Ніякій інформації, тому що саме вона тисне на нас. А слово «депресія» переводиться як «вихід з-під преса». Отже, в день мовчання звільніть себе з-під інформаційного преса.

ТОП-10 ПРОДУКТІВ-АНТИДЕПРЕСАНТІВ

1. ЧОРНИЙ ШОКОЛАД. У зернах какао міститься фенилетиламін, який «примушує» організм виробляти гормон щастя ендорфін. Крім того, шоколад — лідер за вмістом теоброміну, який також є антидепресантом. А ще в кокаобобах є магній, який зміцнює нервову систему.

2. БАНАНИ. Лідери за вмістом алкалоїду хармана, який викликає захоплення і ейфорію. Окрім цього, в них багато вітаміну В6, він заспокоює нервову систему.

3 СИРИ. Амінокислоти, тирамін і триктамин регулюють синтез ендорфінів. Особливо багатий ними рокфор.

4. ЛОСОСЬ. Він багатий омега-3-жирними кислотами, які позбавлять вас від депресії, пригнічуючи виробництво адреналіну і кортизолу, гормонів стресу і тривоги.

5. МИГДАЛЬ. Джерело магнію і вітаміну В2, які провокують вироблення серотоніну. Значить, про депресії і поганий настрій можна забути.

6. МОРСЬКА КАПУСТА. Крім йоду, вона багата пантотеновою кислотою, яка відповідає за нормальну роботу надниркових, що виробляють адреналін. Більше капусти —меньше стресу.

7. ВІВСЯНКА. Це джерело тіаміну і магнію, означає, що її любителям не страшні перепади настрою і депресія.

8. ПЕРЕЦЬ ЧИЛІ. Містить капсацин — речовина, яка підвищує тонус організму і допомагає боротися із стресами.

9. НАСІННЯЧКО. Джерело фолієвої кислоти, яка підтримує в нормі нервову систему. Та і сам процес лузання насіннячок перед телевізором — хороший метод релаксації.

10. М`ЯСО. Індичка — джерело пантотенової кислоти, яка бере участь у виробленні антистресових гормонів. У це м`ясо також входить амінокислота фенилаланин. Ця речовина перетвориться в гормон допамін, який піднімає настрій і запобігає розвитку депресії. Баранина і кролятина насичена калієм і магнієм, які благотворно впливають на нервову систему.

Тетяна Приходько

segodnya.ua