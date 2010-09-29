Монітор - причина передчасного старіння

Про шкідливий вплив комп`ютерів на здоров`я людини знає багато хто, але не всім відомо, що тривале проведення часу за монітором може викликати передчасне старіння шкіри у жінок. Виявив такий взаємозв`язок британський фахівець з використання ботокса доктор Майкл Прейджер.

Після проведення численних процедур по омолоджуванню серед жінок різних професій і вікових категорій, доктор відмітив, що частіше і швидше з`являються зморшки у тих, хто проводить біля комп`ютера багато часу. Так, проведення великої кількості часу в одному положенні найчастіше викликає появу другого підборіддя.

Довготривале звернення погляду на монітор також викликає передчасне старіння шкіри. Доктор Прейджер відмітив, що у пацієнток, які проводять багато часу за комп`ютером, першими з`являються глибокі зморшки на переніссі і «гусячі лапки». На думку фахівця, кількість людей, що працюють, грають або вчаться за комп`ютером, неминуче приведе до ранніх вікових змін шкіри практично у всього людства.

newsland.ru