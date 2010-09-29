Побутова хімія підвищує ризик розвитку раку

Активне використання миючих і чистячих засобів підвищує ризик виникнення онкологічних захворювань удвічі.

Американські учені проводили дослідження шляхом телефонного опитування 787 жінок, які проходять лікування з приводу раку грудей, і 721 жінки з контрольної групи.

Всіх респондентів просили відповісти на питання, зв`язані з використанням побутової хімії для прибирання, а також засобів для дезинсекції. Виходячи з одержаних даних, дослідники прийшли до висновку, що жінки, що активно користуються побутовою хімією, в два рази частіше захворюють раком молочної залози.

Крім того, з`ясувалося, що небезпеку для жіночого здоров`я можуть представляти не тільки засоби для прибирання, але і освежувачі повітря і засобу для боротьби з цвіллю, передає Newsru.co.il.

Учені також відзначають, що одержані дані потребують подальшого вивчення.

focus.ua