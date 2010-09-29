Куріння провокує позаматкову вагітність

Хімікат котинін, що міститься в сигаретному димі, «запускає» в жіночому організмі ланцюгову реакцію, яка може привести до позаматкової вагітності.

До такого висновку прийшли учені з Едінбурзького університету (Великобританія).

Як відомо, котинін - це побічний продукт засвоєння нікотину, який залишається в крові до 48 годин і може бути використаний як індикатор того, чи схильна людина до куріння.

Як повідомляє compulenta.ru, учені провели дослідження і встановили, що котинін збільшує рівень білка PROKR1 в маткових трубах. Цей білок не дає м`язам труб скорочуватися, що підвищує ризик закріплення заплідненої яйцеклітини поза межами порожнини матки. А оскільки поза маткою немає нормальних умов для розвитку ембріона, ворсини хоріону вростають у тканину органу і ушкоджують її, викликаючи кровотечу в черевну порожнину.

Кожна п`ятдесята вагітність в західних країнах є позаматковою, у Великобританії таких випадків щорічно реєструється більше 300 тисяч.

focus.ua