Вечері в колі сім'ї позитивно впливають на підлітків

Фахівці з Національного центру по вивченню наркозалежності і зловживання алкоголем при Колумбійському університеті заявляють, що тинейджери, які регулярно вечеряють в колі сім`ї, рідше вживають тютюн, наркотики і алкоголь.

Дослідження, що проводилося впродовж шістнадцяти років, показало, що 72% підлітків в США вірять: вечері з батьками дуже або досить важливі. Ті тинейджери, хто не має можливості регулярно розмовляти із старшим поколінням за обіднім столом, стають курцями в два рази частіше за тих, хто регулярно зустрічається з батьками за їжею. А вживати марихуану підлітки з першої групи починають в півтора рази частіше за інших, повідомляє Компьюлента.

Крім того, такі випробовувані в півтора рази частіше водяться з ровесниками, які вживають алкоголь і лікарські препарати, що відпускаються по рецепту, і в 1,25 разу частіше з тими, хто споживає кокаїн, метафметамін, героїн або екстазі.

focus.ua