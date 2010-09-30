Бразилець прожив 3 роки з ножем в голові

Хірурги з клініки бразильського Державного університету Пернабуко успішно провели операцію по видаленню шестисантиметрового леза з голови 29-річного пацієнта. Чоловік, що одержав ножове поранення під час бійки в барі, прожив з чужорідним предметом в голові три роки.

Відразу після поранення житель міста Морено Едельсон Маноель Насцименто (Edeнlson Manoel do Nascimento) був доставлений в місцеву клініку. Ніж, яким ударили потерпілого, пробив череп і застряг в голові. Лікарі Моренно не ризикнули видалити чужорідний предмет, вважаючи, що таке втручання може привести до небезпечних для життя ускладнень, і обмежилися тим, що спиляли ручку ножа, яка стирчала з голови нещасного.

Лезо, що залишилося в голові Едельсона, застрягло між півкулями мозку. У такому стані бразилець прожив три роки. Повторно звернутися по медичну допомогу його примусили сильні головні болі.

У операції, проведеній минулого тижня в університетській клініці в Ресифі, брали участь сім фахівців. Хірургам довелося видалити уламок леза разом з фрагментом черепа пацієнта.

За словами лікарів, пацієнт добре переніс операцію і в даний час переведений з реанімаційного відділення в загальну палату. Як очікується, бразильця випишуть з клініки у вівторок, після зняття швів.

medportal.ru