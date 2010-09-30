Батьківська тубота у дитинстві визначає роботу мозку

Канадські вчені дійшли висновку, що ступінь батьківського піклування в ранньому дитинстві безпосередньо пов`язана з роботою генів, що визначають якість взаємодії нервових клітин головного мозку дитини.

За словами вчених, це відкриття дозволить визначити розвиток розумових або психічних розладів.

"Нам уже було відомо, що ступінь батьківського піклування може зумовити стресовий відгук нащадка, однак тепер ученим вперше вдалося показати, що те, як батьки доглядають за своїм нащадком у ранньому дитинстві, визначає роботу генів, що відповідають за активність одного з ключових нейромедіаторів, що визначає ймовірність розвитку сильного розумового розладу у людей ", - сказав Джонатан Секл, незалежний експерт.

У ході дослідження, проведеного під керівництвом Ті Юань Чжан, який очолював групу дослідників з університету Мак-Гілл у Канаді, була проведена серія експериментів за участю спеціально виведених щурів, частина з яких виявляли крайню турботу про своє потомство, тоді як друга половина доглядала за нащадками дуже мало.

Чжан і його колеги намагалися з`ясувати, чи впливає така різниця в кількості уваги з боку батьків на роботу клітин головного мозку, яка зумовлює розумове здоров`я людини. Для цього вчені намагалися відстежити зміни, викликані різницею в кількості батьківської уваги, в роботі гена GAD1, що відповідає за синтез біологічної молекули GABA - важливого компонента, що визначає ступінь взаємодії нервових клітин. Зміни в роботі GABA вже були пов`язані вченими зі здатністю людини контролювати свої емоції, крім того, недолік цієї молекули спостерігається у пацієнтів, що страждають на шизофренію.

Як з`ясувалося в ході експериментальної роботи, ділянка ДНК, що містить GAD1 у щурів, які отримували мало турботи з боку батьків у дитинстві, була порушена, що призводило до зниженого кількості GABA в їх нервових клітинах мозку. У щурів, які користувалися вкрай пильною увагою з боку батьків, навпаки, кількість GABA була підвищена.

"Найбільш важливим є те, що вплив батьківської уваги на роботу гена GAD1, що виявляється протягом короткого часу безпосередньо після народження потомства на світ, викликає довготривалі зміни в роботі головного мозку, що впливають на якість життя в дорослому віці", - сказав Чжан.

Подібний вплив батьківської турботи на роботу мозку і схильність до розвитку розумових розладів може мати місце і в людей.

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