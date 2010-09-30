Англійський сніданок - кращий за будь-яку дієту

Якщо щодня їсти яйця на сніданок, то можна понизити відчуття голоду, зменшити споживання калорій за обідом і протягом всього дня, стверджує нове дослідження. Доктор Марія Луз Фернандес, автор дослідження і професор дієтології в Університеті Коннектікуту заявляє: "Експеримент з чоловіками, що споживали на сніданок яйця, довів: у обід вони споживали менше, не дивлячись на те, що учасникам експерименту пропонувався шведський стіл".

Треба сказати, дослідження є як би продовженням іншого дослідження, яке раніше показало, що споживання на сніданок яєць допомагало повним людям скинути на 65% більше ваги і відчувати себе енергійними, повідомляє The Times of India.

За словами професора Фернандес, дані результати доводять важливість протеїну в дієті.

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