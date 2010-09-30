Які овочі захищають від діабету?

Мало кого здивує черговий заклик фахівців споживати якомога більше овочів. Згідно з результатами нового дослідження, для профілактики діабету другого типу необхідно їсти зелені крупнолисті овочі. Багатий капустою, шпинатом і брокколі раціон знижує ризик розвитку захворювання. Зазвичай споживання овочів і фруктів пов`язують із зниженням ризику розвитку раку і хвороб серцево-судинної системи, проте було невідомо, як ці продукти впливають на схильність до діабету. В ході дослідження учені проаналізували шість робіт за участю 220 000 осіб. В результаті аналізу вони побачили, що споживання 1,15 порцій (122 грами) зелених крупнолистих овочів в день знижує шанси розвитку діабету на 14%, порівняно із споживанням половини порції в день. В цілому, споживання овочів і фруктів практично не робить ніякого впливу на захворювання.

Для довідки, від недостачі овочів і фруктів щорічно вмирає 2,6 мільйонів осіб.

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