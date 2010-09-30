Три вірні способи понизити рівень холестерину

Високий рівень холестерину в крові провокує формування атеросклерозних бляшок, що значно підвищує ризик розвитку інфаркту, інсульту, ішемічної хвороби серця, а також інших захворювань серцево-судинної системи.

Стежте за своїм харчуванням

Дієтологи вже неодноразово нагадували, що утримувати рівень холестерину в крові в нормі слід за допомогою правильного і збалансованого харчування. Тому додайте в свій раціон боби, які містять білок, а також цілісні злаки: ці продукти допоможуть наповнити організм необхідною енергією, не обтяжуючи його зайвим.

Регулярно займайтеся фізичними вправами

Щоденні 30-хвилинні заняття спортом убережуть вас від підвищеного рівня холестерину в крові. Ви можете займатися тими видами спорту, які вам більше до душі.

Не потрапляйте в стресові ситуації

Безумовно, дотримуватися цієї поради украй важко, оскільки щодня людина не одного разу піддається стресу. Проте вам слід навчитися з ним боротися! У цьому допоможуть заняття йогою, медитацією, а також дихальні вправи.

zdravoe.com