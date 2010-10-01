Шістдесятирічна бабуся народила собі внучку

Шістдесятирічна бразильянка народила у вівторок власну внучку, для якої погодилася стати сурогатною матір`ю, повідомляють бразильські ЗМІ.

Жінка зважилася на подібний крок, щоб допомогти своїй 32-річній дочці, яка за медичними показаннями не могла виносити дитини. Крім того, по бразильських законах сурогатною матір`ю може стати кровна родичка одного з батьків дитини.

Протягом всієї вагітності майбутня бабуся і мати знаходилася під пильним спостереженням лікарів. Новонароджена Алісі з`явилася на світ при допомозі кесарева перетину і почуває себе добре.

Це не перший подібний випадок в Бразилії. Рівно три роки тому, 28 вересня 2007 року, 51-річна мешканка північно-східного штату Пернамбуку народила дітей-близнят своєї 27-річної дочки і також стала одночасно бабусею і матір`ю.

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