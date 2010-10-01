Чим корисні "бразильські" серіали?

Хобі, захоплення і друзі здатні зробити життя цікавим і повним емоцій. А постійний перегляд серіалів - це як милиці, які допомагають тільки тим, хто вже не може ходити сам. Але якщо ноги здорові, навіщо ходити з милицею?

Власне, самота і незатребуваність, - ось дві основні причини «пристрасті» до серіалів у літніх людей. Діти давно виросли, у них свої інтереси. Після виходу на пенсію (та якщо ще немає хозяйства-корови-городу) турбот залишається не так багато, а хочеться подій і переживань. І їх джерелом стають серіали - вони надають можливість переживати за чиєсь життя, забезпечують відчуття зайнятості і причетності, дають предмет для обговорень.

Але якщо прихильність до серіалів дуже висока - потрібно постаратися переключитися на інші справи і турботи, щоб життя не пройшло повз.

Тривожними сигналами можуть бути:

* сильні переживання з приводу пропущеної серії

* розмови із знайомими тільки про улюблений серіал

* інтерес до долі героїв перевищує інтерес до себе, свого здоров`я і способу життя

* переживання, що виникають під час перегляду, позначаються на самопочутті

* проглядання серіалів приводить до сварок в сім`ї.

Зовсім відмовлятися від телевізора не обов`язково. Але потрібно внести до свого життя різноманітність. Скажімо

* вік зовсім не привід відмовлятися від прогулянок на лижах взимку, і 60-70 років для цього зовсім не межа;

* пенсія - прекрасний час для того, щоб почати співати в хорі;

* не потрібно забувати і про власних внуків - у їх батьків найчастіше не вистачає часу водити їх по музеях, картинних галереях (максимум, зоопарк і атракціони), і кому як не бабусям залишається прищеплювати любов до прекрасного;

* можна розвести багато квітів (фіалок і ін., головне, не колючих і не отруйних) і подарувати їх дитячому садку;

Хобі, захоплення і друзі здатні зробити життя цікавим і повним емоцій. А постійний перегляд серіалів - це як милиці, допомагають тільки тим, хто вже не може ходити сам. Але якщо ноги здорові, навіщо ходити з милицею?

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