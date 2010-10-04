Серіал "Доктор Хаус" небезпечний для здоров'я

Американські учені заявили, що телесеріали про роботу лікарів, такі як Доктор Хаус і Анатомія пристрасті, можуть негативно відбиватися на здоров`ї глядачів.

У дослідженні указується, що подібні серіали, присвячені переважно рідкісним і незвичайним захворюванням, примушують глядачів уважніше відноситися до власного здоров`я і підвищують страх захворіти важкою рідкісною хворобою. Подібні іпохондричні думки погіршують якість життя, не даючи людині одержувати задоволення.

До такого висновку дослідники прийшли після того, як опитали 274 студенти Коледжу зв`язку при Алабамському університеті на предмет захоплення медичними серіалами і відчуття задоволення від життя, повідомляє Lenta.ru.

mignews.com.ua