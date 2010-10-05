Зерновий хліб сприяє зачаттю

Зерновий хліб набагато корисніший для людського організму, ніж той, що продається сьогодні у всіх магазинах республіки, такої думки дотримується Анастасія Вітавськая, завідувачка лабораторії по створенню корисних продуктів харчування при Алматінськом технічному університеті.

«Річ у тому, що в хлібі є клейковина. Вона приклеюється до слизистої шлунку і погіршує обмін речовин. Всі генетики гналися за тим, щоб в зерні було більше клейковини. Але, як виявилось, для людини вона не потрібна. Зараз в багатьох країнах Європи вважають за краще вживати зерновий хліб або bread green.», - розповідає А. Вітавськая в інтерв`ю газеті «Мегаполіс».

За словами завідуючої, в звичайному хлібі вітаміну «Е» немає, він весь вихолощений. У зерновому ж продукті він зберігається. А якщо пекти хліб з пророщеного зерна, то це взагалі благодать. Там є такі макро- і мікроелементи, яких ніде не немає. Крім того, в зерновому хлібі є цинк, який допомагає зменшити вміст в організмі гормону пролактину. Пролактин, що знаходиться в надлишку, веде до статевих дисфункцій. Чоловікам взагалі потрібно їсти тільки зерновий хліб.

Якщо не прийняти міри, то ми всі помремо через нестачу живої їжі, вважає Вітавська.

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