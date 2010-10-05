Чашка кави знижує ризик розвитку раку мозку

Одна чашка кави в день запобігає розвитку небезпечного захворювання, стверджують учені. Дослідження показало, що кофеїн коректує надходження крові до головного мозку.

Дослідники спостерігали за станом здоров`я 500 000 чоловіків і жінок 8 років. Головною метою дослідження було перевірити вплив кави на самопочуття людини і її імунітет, зокрема - частоту розвитку раку у людей, що вживають каву, і що не вживають. З`ясувалося, що у тих, хто випиває 1 чашку кави в день, ймовірність розвитку раку головного мозку знизилася на 34%.

Одні учені вважають, що кофеїн здатний обмежувати надходження крові до мозку, завдяки чому розвиток пухлини сповільнюється, інші ж упевнені, що вся справа в антиоксидантах, які захищають клітини.

lamaportal.ru