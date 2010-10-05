Депресію вилікують рідні місця
11:10, 05 жовтня 2010Зарубіжні новини
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Щасливі миті життя
Американські дослідники з Колумбійського університету в ході дослідження прийшли до висновку, що відвідини рідних місць знімають стрес і лікують душевні травми.
За словами фахівців, при відвідинах місць, які запам`яталися людям найщасливішими моментами в їх житті, підвищується вміст гормону серотонін в організмі. Цей білок є могутнім антидепресантом, передає vrach.tv.
В той же час, відзначають медики, неможливість відвідати рідні місця викликає пригнічений стан, який називають ностальгією. Вона характеризується хворобливими спогадами, найчастіше пов`язаними з дитинством.
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