Депресію вилікують рідні місця

Американські дослідники з Колумбійського університету в ході дослідження прийшли до висновку, що відвідини рідних місць знімають стрес і лікують душевні травми.

За словами фахівців, при відвідинах місць, які запам`яталися людям найщасливішими моментами в їх житті, підвищується вміст гормону серотонін в організмі. Цей білок є могутнім антидепресантом, передає vrach.tv.

В той же час, відзначають медики, неможливість відвідати рідні місця викликає пригнічений стан, який називають ностальгією. Вона характеризується хворобливими спогадами, найчастіше пов`язаними з дитинством.

focus.ua